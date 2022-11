Al fischio finale di Milan-Fiorentina, al netto delle polemiche per la direzione arbitrale di Sozza, il tecnico gigliato Vincenzo Italiano ha concesso ai propri giocatori il rompete le righe: la squadra, esclusi coloro che saranno impegnati con le proprie nazionali, potrà beneficiare di due settimane di stop e si ritroverà per rirendere le attività al centro sportivo Davide Astori soltanto il 28 novembre. Sarà da capire anche quanto accadrà ai 5 giocatori impiegati con la propria rappresentativa al Mondiale, e a che punto del torneo arriveranno: Nico Gonzalez, Amrabat, Milenkovic, Jovic e Zurkowski torneranno in gruppo sicuramente in periodi diversi.



TANTE AMICHEVOLI – Nel mese di Dicembre la Fiorentina dovrebbe affrontare diverse amichevoli per arrivare alla ripresa al top della forma: la sensazione è che Italiano voglia lavorare tanto, soprattutto per affinare il 4-2-3-1 proposto nelle ultime settimane. Il club ancora non ha comunicato un programma ufficiale degli appuntamenti, ma ha spiegato che almeno tre amichevoli saranno allo stadio Artemio Franchi: da capire se saranno aperte al pubblico o meno. Una dovrebbe essere giocata alla fine della prima settimana di allenamenti, come spesso succede durante il ritiro estivo di Moena. Altre due sarebbero fissate per il 21 ed il 22 Dicembre: al momento è noto soltanto il primo dei due avversari, il Lugano. Un’ultima amichevole dovrebbe essere giocata il 30 Dicembre. Chiaramente c'è anche la possibilità che i viola possano affrontare amichevoli all'estero.



Per il momento la linea tracciata dalla Fiorentina è questa, anche se ancora non c’è niente di ufficiale: il club di Manfredo Fanti, forse anche per l’inusualità della situazone, si è presa ancora qualche giorno per definire definitivamente quale saranno le tappe di avvicinamento alla sfida di campionato contro il Monza, la prima alla ripresa dopo il mondiale.