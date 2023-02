Il Psg ci prova a convincere la Juve. Anche se Leandro Paredes è un flop, il club parigino non vuole ritrovarselo alla base a fine stagione. Pensando a un forte sconto rispetto agli accordi originari, ipotizzando persino un altro rinnovo tattico per aprire a un secondo anno in prestito. Per la Juve in ogni caso non è questo il tempo di pensarci, appuntamento semmai a fine stagione.