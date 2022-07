Il Paris Saint-Germain vira con decisione su Hugo Ekitike e per Gianluca Scamacca gli scenari di calciomercato possono cambiare in maniera altrettanto repentina. Il club campione di Francia, in trattativa da settimane per l'attaccante della Nazionale, continua a ritenere eccessive le pretese economiche del Sassuolo - che pretende una cifra vicina ai 50 milioni di euro - e ha deciso di presentare una nuova offerta allo Stade de Reims per regalare a Galtier la pedina richiesta per completare il reparto offensivo.



Le due squadre hanno raggiunto un'intesa sulla base di 30 milioni di euro più 6 di bonus, come ha confermato a l'Union il presidente del Reims Jean-Pierre Caillot: "Non siamo riusciti a raggiungere la cifra che metteva sul piatto il Newcastle, ma il ragazzo è sempre stato rispettoso e professionale nei nostri confronti. Siamo felici di permettergli di realizzare il suo sogno". Ekitike, classe 2002, è reduce da una stagione molto positiva nell'ultima Ligue 1, nella quale ha realizzato 10 reti in 23 partite. Il suo imminente approdo sotto la Tour Eiffel chiude dunque le porte della capitale francese a Scamacca, il cui futuro è ancora tutto da decifrare.



Nei giorni scorsi il West Ham si è reso protagonista di un approccio piuttosto deciso e convinto, arrivando a presentare una proposta di 40 milioni di euro più bonus. Una proposta non ancora accettata dal Sassuolo che, per bocca dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali, ha evidenziato come la scelta definitiva passerà anche dalla volontà o meno del calciatore di sposare un progetto tecnico comunque diverso come fascino rispetto a quello del PSG.