- il secondo -di Istanbul.. Per riuscirci è emigrato in Francia l’ultimo Natale, in una delle due squadre più ricche del mondo (l’altra, per l’appunto, è il City) e finora ha conquistato solo la Supercoppa francese, il campionato è in discussione, la Champions è quasi persa.Ora, non solo per ironia della sorte, ma proprio per oggettiva capacità, Tuchel, passato al Chelsea, è pienamente in corsa per la finale (ha pareggiato martedì a Madrid), mentre Pochettino è più fuori che dentro, nonostante Neymar, Mbappé e Di Maria., ha rischiato di subire un altro gol, ha sbagliato molti passaggi e si è divorato il pareggio con Foden La situazione ideale per il Psg, di completare l’opera con un secondo tempo almeno dignitoso, magari fatto di ripartenze sfruttando la velocità degli attaccanti e tenendo alta la linea di difesa. I, ha preso a muovere palla con proprietà e dunque possesso, è cresciuta nella pressione e nei contrasti fino ad annientare l’avversario. Dopo l’1-2 il Psg non ha quasi mai passato la metacampo chiudendo anche in dieci per, causa un fallo proditorio (poteva spaccargli la gamba) ai danni di Gundogan., condizionato anche da un problema al gomito sinistro,, velleitario e individualista., né che i gol siano stati il prodotto di combinazioni favolose: quello del Psg è disceso da calcio d’angolo, il pari del Manchester City è arrivato su un cross innocuo mal valutato da Keilor Navas, mentre il 2-1 è pervenuto direttamente da un calcio di punizione con la barriera che si è aperta facendo filtrare il tiro. Poco per chi si aspettava spettacolo e giocate da applausi. Anzi per buona parte del primo tempo è stato un confronto bloccato con due squadre attente a non commettere errori letali e dedite a speculare sulle situazioni di palla inattiva.Prendiamo il Paris.come non avrebbe recapitato una serie di altri pericoli alla porta di Ederson. Vantaggio al 15’, comunque, condi testa su corner battuto da De Maria. Il City difende a zona anche sui calci da fermo e non è certo un peccato. Casomai lo è farsi battere sul tempo come ha fatto Gundogan. Prima che i francesi diventassero martellanti dalla bandierina (direttamente in porta con colpo di pugno di Ederson; Neymar sul primo palo con colpo di testa fuori di), il City ha messo fuori la testa con una conclusione del defilato, sventata da Navas. Poi un’utile iniziativa diin area, ha fruttato la palla buona per, fermato duro da Mahrez (niente rigore). A quattro minuti dall’intervallo, quasi per caso in una gara controllata dal Psg,ha avuto l’occasione per il pareggio, generata da un’uscita approssimativa della difesa con la palla giocata sulla sinistra. Navas, freddo e piazzato, ha bloccato in due tempi. L’ultima volta che si è visto il Psg in area avversaria è stato al 53’ quandoha fintato due volte (una di troppo) prima di servire in mezzo ache non ci è arrivato. L’italiano avrebbe voluto palla prima, ma il suo compagno - ne sono certo - aveva provato a vedere se poteva far gol da solo.. Di nuovo padrone del possesso e non arginabile nella pressione. Anche se gradualmente, le occasioni sono fioccate: rovesciata di(alta), salvataggio di Marquinhos su insidioso cross basso (e grande accelerazione) di. Intanto che Guardiola avvicendava Cancelo con Zinchenko, si avvicinava il pari., anziché aggredirlo, facendosi battere in maniera barbina. Era il 64’ e in sette minuti il Manchester City chiudeva la partita., il Paris, finalista l’anno scorso con Tuchel in panchina, spera di ripetere l’impresa di Monaco sotto la neve. Però maggio porterà tormenti, non tormente.