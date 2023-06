Il Paris Saint Germain volta pagina e lo fa, ancora una volta, attraverso il calciomercato. Il club parigino ha già chiuso due importantissimi colpi in vista della prossima stagione con due colpi, di primissimo livello chiusi uno a parametro zero e l'altro per 60 milioni di euro. Si tratta dell'attaccante ormai ex-Real Madrid, Marco Asensio e del centrocampista ormai ex-Sporting Lisbona, Manuel Ugarte.



I DETTAGLI - L'attaccante spagnolo, insieme a Jorge Mendes è già da ieri a parigi per firmare a parametro zero con il club parigino dopo aver detto addio alle Merengues. Troppo alta la richiesta economica per il Milan che ha puntato su Leao e non sarebbe mai arrivata alla doppia cifra chiesta in sede di trattativa. Per il centrocampista uruguaiano, invece, il PSG ha battuto la concorrenza del Chelsea pagando i 60 milioni di euro di clausola rescissoria presente nel contratto con lo Sporting.



VISITE MEDICHE - Sia Asenso che Ugarte stanno sostenendo in queste ore le visite mediche di rito nei centri medici del club e poi diventeranno entrambi due affari ufficiali.