Ieri l'addio in via ufficiale al Real Madrid, ora Marco Asensio cerca una nuova sistemazione per le prossime stagioni e rischia di averla trovata a Parigi. Come riportato da RMC Sport, il trequartista spagnolo ha scelto il PSG e sta già cercando casa in città. Il club francese è pronto a mettere sul piatto un quadriennale pur di accoglierlo in squadra.