Nonostante le ripetute dichiarazioni di fedeltà rilasciate nelle ultime settimane,e preveda la scelta di un allenatore con caratteristiche tattiche ed umane diverse. E così, secondo RMC Sport,nonostante il suo contratto scada nel giugno 2023. Una mossa che costringerà la proprietà del PSG a mettere mano al portafogli e pagare laprevista nell'accordo stipulato tra le parti.- Manca soltanto l'ufficialità, ma nel frattempo la corsa alla successione di Pochettino già impazza e rischia di mettere da subito alla prova la relazione tra la famiglia reale qatariota e il dirigente portoghese, designato come plenipotenziario sul mercato dopo l'allontanamento di Leonardo.che a Lille ha resistito soltanto fino al dicembre 2020 - quando il primo decise di andarsene - ma che si è rivelato vincente nella scelta. Un allenatore non di grido, reduce peraltro da una stagione altalenante e poco soddisfacente nel suo complesso alla guida del Nizza eminimo comun denominatore delle esperienze di Pochettino e di chi si è seduto su quella panchina prima di lui.- Anche per questo motivo,Un'icona del calcio francese a livello mondiale, ma anche un tecnico che a Madrid ha dimostrato a più riprese come si vince in Europa riuscendo a salvaguardare gli equilibri di un gruppo infarcito di stelle di prima grandezza.generando pure versioni discordanti. Da una parte le principali testate transalpine hanno dato quasi per fatto l'accordo con l'ex campione della Juventus, dall'altra il suo storico managerha smentito qualsiasi tipo di indiscrezione: "Non sono nemmeno sicuro che sia davvero interessato all’arrivo di Zinedine Zidane". In attesa di capire dove stia la verità, il PSG ha già preso la sua decisione: Pochettino è al passo d'addio.