Il Paris Saint Germain non ha affatto mollato il colpo per l'acquisto dal Napoli del centrocampista brasiliano Allan. Il club del presidente Al Khelaifi non è ancora riuscito a far vacillare il presidente Aurelio De Laurentiis che però, con le dichiarazioni rilasciate ieri, ha aperto le porte ad un addio, seppur dietro un'offerta irrinunciabile. Parole lette come un messaggio rivolto al club parigino che ora è pronto al rilancio.



NUOVA CHIAVE - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'agente del centrocampista, Juan Manuel Gemelli, è stato avvistato a Castel Volturno anche nel corso degli ultimi giorni sempre a colloquio con il ds degli azzurri Cristiano Giuntoli. La sensazione è che un nuovo affondo avverrà dopo la chiusura della cessione di Marko Rog al Siviglia e con una nuova chiave che potrebbe far vacillare il Napoli.



UNO SPONSOR NELL'AFFARE? - Il presidente del Paris Saint Germain, per abbassare il costo fisso dell'operazione per Allan (il Napoli chiede almeno 80 milioni di euro per cederlo) sta pensando di inserire nell'affare non una contropartita tecnica, bensì un contratto di sponsorizzazione. Sì perché Al Khelaifi può vantare il supporto economico del governo del Qatar e sta pensando di proporre a De Laurentiis un contratto di sponsorizzazione pluriennale marchiato Qatar. Magari proprio Qatar Airways che recentemente si è legato come main sponsor alla Roma e che continua ad investire con forza sul mercato italiano. Il Napoli aspetta ed è pronto ad ascoltare la proposta finale, l'affare Allan non è ancora tramontato.