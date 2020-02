Agosto-settembre 2019: Juve e Paris Saint Germain imbastiscono lo scambio alla pari tra Thomas Meunier e Mattia De Sciglio, tutto sembra fatto. Poi all'ultimo non ci sono stati i tempi tecnici per convincere entrambi i giocatori e l'operazione è sfumata. Gennaio 2020: dopo mesi di tentativi da parte di Leonardo, la Juve apre a un nuovo scambio per De Sciglio, accettando questa volta le condizioni del Psg con l'inserimento di Lavyin Kurzawa invece della prima scelta Meunier, entrambi in scadenza. Tutto fatto, trovate anche le intese sugli ingaggi e le valutazioni per entrambi i giocatori. Poi però si infortuna Danilo, poi però la Juve perde a Napoli e alla Continassa ci si convince della necessità di aver bisogno di De Sciglio più che della plusvalenza almeno nell'immediato. E un affare fatto salta di nuovo.



COSA RIMANE - Esaurito il riassunto delle puntate precedenti, cosa rimane? Rimane prima di tutto il forte interesse del Psg per De Sciglio, per un assalto pronto a ripartire in vista della prossima stagione, quando la Juve avrà il tempo necessario per capire come rimpiazzarlo. Ma rimane anche l'obiettivo Meunier in casa Juve. Concreto. Molto più di quanto non lo fosse Kurzawa, in realtà bocciato a più riprese prima dell'intesa invernale, evidentemente dallo spessore di bilancio molto più che di campo. Il belga è in scadenza, non sembra vicino al rinnovo e continua a piacere sia alla dirigenza che allo staff tecnico della Juve. Colpi a parametro zero restano all'ordine del giorno, Meunier potrebbe essere uno di quelli.