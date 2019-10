Sebastiano Esposito è il nuovo che avanza in casa Inter. L'attaccante classe 2002 di Castellamare ha mostrato qualità e potenziale impressionanti tra pre-season con Conte e Primavera, presto sarà pronto a confrontarsi con la Prima squadra. E con il mercato. I nerazzurri si sono mossi rinnovando il suo contratto in estate, il primo da professionista, ma diversi club sono sulle sue tracce, in Inghilterra e in Francia: il PSG continua a spingere e invia costantemente osservatori, ma la dirigenza dell'Inter ha le idee chiare sul giovane Esposito, patrimonio per il presente e per il futuro.