Leonardo vuole Leonardo. Da qui si parte, poi dove si possa arrivare dipenderà da moltissime cose. Quindi forse è meglio dire che Leonardo vorrebbe portare al Psg un altro Leonardo, Bonucci. Perché l'ex dirigente del Milan ha ritrovato una situazione tutt'altro che tranquilla a Parigi, pronti via si è visto sfuggire anche quel Matthjis de Ligt che sembrava in pugno. Al Psg serve quindi un difensore centrale e un po' per necessità, un per “vendetta” ha pensato anche a Bonucci. Un sondaggio per il momento, un'idea che si fa spazio tra tante altre, senza alcun contatto tra i due club per il momento. Ma che di sicuro dovrà trasformarsi in una doppia offerta irrinunciabile, per la Juve e per il giocatore, anche solo per essere presa in considerazione.



LE REAZIONI – Getta acqua sul fuoco l'entourage del giocatore, allontanando qualunque ipotesi di partenza. Ma se le intenzioni di Leonardo dovessero concretizzarsi, la proposta del Psg verrebbe presa in considerazione. L'acquisto di De Ligt infatti mischia le carte anche all'interno della Juventus, le gerarchie potrebbero cambiare, anche se una cessione di Bonucci non è in programma in questo momento: servirebbe appunto una proposta indecente per fa cambiare i piani alla società bianconera. E pure a Bonucci. Perché ha voluto con forza un suo ritorno a Torino appena un anno fa anche per motivi familiari, perché con fatica ha riconquistato un posto nel cuore della tifoseria bianconera, perché quel sogno Champions è vivo più che mai. Poi certo, dovrà confrontarsi con la dirigenza della Juve e con lo staff tecnico, un De Ligt in più cambia i piani, ma ogni stagione che passa vede pure Giorgio Chiellini avvicinarsi al ritiro e proprio Bonucci potrebbe essere il prossimo capitano. Intanto Leonardo insinua il dubbio e studia la propria mossa, ma per portare via Bonucci dalla Juve servirà davvero un'offerta irrinunciabile, sotto ogni punto di vista.