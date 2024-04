Il PSG pesca in Serie A: in quota vicino il colpo Osimhen, sullo sfondo le opzioni Leao e Chiesa

31 minuti fa



Non solo l’attualità, la clamorosa rimonta nei quarti di Champions League in casa del Barcellona e la possibilità di un incredibile Triplete, ma il PSG guarda già al prossimo calciomercato con un occhio molto attento sulla Serie A. Per gli esperti è molto probabile il trasferimento, durante la finestra estiva, di Victor Osimhen a Parigi, una possibilità offerta a 2,50, in vantaggio su Rafael Leao, altro giocatore seguito dal club transalpino, fissato a 6. Più lontano invece Federico Chiesa, dato a 9, con il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, in trattativa per il rinnovo con i nerazzurri, visto a 12 volte la posta.