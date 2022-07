Pur essendosi attivata una clausola per il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2024, il centrocampista argentino è ormai ritenuto di troppo, non solo sacrificabile sull'altare del mercato. InI tempi ora sembrano maturi, la valutazione da circa 20 milioni trattabili non spaventa, soprattutto considerando l'apertura da parte del Psg a formule creative, ma anche all'inserimento di contropartite gradite per uno scambio (il profilo di Moiseè uno di quelli che dalle parti di Parigi non possano di moda). Mentreai più attenti non è sfuggito il fatto che abbia iniziato anche a seguire la Juve e pagine juventine via social, un po' perché è un grande amico di Angel Di Maria e un po' perché al trasferimento a Torino comincia a pensare con sempre più convinzione.. Perché bisogna fare posto, a Paredes o a qualsiasi obiettivo alternativo. C'èsempre in uscita, ma ancora bloccato da dei costi esagerati anche (ma non soltanto) in termini di ingaggio, perché il tra parte fissa e bonus quasi automatici si arriva a oltre 8 milioni netti per lo stipendio del brasiliano. C'è Adrienche valuta il mercato, mamma Veronique e intermediari sono al lavoro da tempo e qualcosa potrebbe muoversi. Non sono incedibili nemmeno Denis(offerte dai 15 milioni in su verranno valutate con attenzione) e Weston: dall'ultimo incontro era emersa una distanza di almeno 2 milioni tra domanda e offerta sul tema della buonuscita, le parti si aggiorneranno a breve.