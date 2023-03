Il Psg ha una clausola di riacquisto per Xavi Simons, gioiello classe 2003 che in estate è passto al Psv. Il ds del club olandese ha parlato così del futuro del giocatore cresciuto nel Barcellona: "Non credo che tornerà al Psg, lavoreremo con lui per provare a togliere quella clausola e sono fiducioso del fatto che il prossimo anno sia ancora non noi. In generale, credo che il suo sogno sia giocare in Premier League".