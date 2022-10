Non la più belladi sempre, anzi, l'avvio di partita a San Siro controè stato tutto fuorché una grande bellezza, ma la rimonta e il crescendo con il passare dei minuti, fino al triplice fischio che ha portato alla vittoria finale per 2-1 sono un messaggio chiaro per il proseguo della stagione. Sì perchéè sempre stato un risultatista e quello che conta, alla fine, ieri è arrivato senza se e senza ma.Merito prima di tutto dimettendoin panchina, ma soprattutto togliendo ogni riferimento alla difesa nerazzurra e mettendoal centro del progetto offensivo. Lo Special One che, da squalificato, questa volta a San Siro non ci è entrato,che sempre gli tributano un ringraziamento spostando però l'attenzione sua e dei suoi dal campo.pubblicata sui social è un chiaro segno di come, anche nel suo rapporto con la Milano nerazzurra, sia cambiato.- Paulo Dybala al centro del progetto, dopo un'estate, anzi dopo quasi un anno, di corteggiamenti da parte dell'Inter, di bugie bianche, di incontri e proposte contrattuali mai concretizzatesi. E cosìcome giustamente i tifosi giallorossi hanno prontamente ironizzato a mezzo social,e che oggi senza di lui (e senza Lukaku a lui preferito) si ritrova in un vortice pericoloso.Una vittoria in cui c'è però anche molto diche due anni fa fu a un passo dal non tornare alla Roma, bocciato da Fonseca nel finale di stagione e invece chiesto e promosso da Mourinho che ha spinto il più possibile per la sua conferma. L'ex Man United è in top 3 in Serie A per colpi di testa, èe da due anni sta concedendo a Mancini e Ibanez di crescere con costanza.Tre fattori che sono stati decisivi per la vittoria finale e tre punti fondamentali per la classifica che però rappresentano molto di più, forse un punto di svolta decisivo per il proseguo del campionato., quando in pancina c'era Spalletti e nel 3-1 finale fu decisiva la doppietta di Nainggolan. E oltre al derby vinto per 3-0. Un segnale per, per dirla usando le parole di Gianluca Mancini post-partita, "obiettivi importanti". E nella lotta scudetto ci sono anche i giallorossi.