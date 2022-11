È l'ultima, imbarazzante rivelazione di una serie che riguarda il mondiale nell'emirato, la cui inaugurazione avverrà fra 13 giorni. A darne notizia sono stati il Sunday Times nell'edizione andata in edicola domenica e il consorzio T he Bureau of Investigative Journalism I giornalisti delle due testate hanno condotto un'investigazione grazie alla quale emergeIn questo senso, la lista dei personaggi spiati è lunga e comprende nomi illustri. Persino quello di un capo di stato: si tratta del presidente della confederazione svizzera, Ignazio Cassis. E fra gli esponenti politici, in carica o ex, troviamo l'ex ministro delle finanze britannico Philip Hammond, e Nathalie Goulet, senatrice francese. Oovviamente non mancano i giornalisti come Chris Mason, capo della redazione politica della BBC, Jonathan Calvert, capo della redazione investigativa dello stesso Sunday Times.Stando a quanto gli articoli riferiscono, di questa rete si sarebbe servito anche il Qatar per monitorare soggetti di suo interesse. Ftanto da finire sotto inchiesta per questo motivo. E una particolare attenzione è stata riservata Yann Philippin del sito di giornalismo investigativo francese Mediapart, molto attivo nell'operazione Football Leaks. Philippin è stato oggetto di una massiccia operazione di phishing, come descritto in un lungo articolo pubblicato dal sito nella serata di domenica. In seguito a tali tentativi di violare la sfera personale del giornalista, Philippin e Mediapart hanno presentato una denuncia che la magistratura ha dovuto archiviare per non essere riuscita a reperire tracce del tentativo di violazione. Dopo le rivelazioni presentate da Sunday Times e The Bureau of Investigation Journalism l'indagine potrebbe essere riaperta.Dal canto loro, le due testate che hanno effettuato le rivelazioni sostengono di avere visionato documenti originali a supporto delle notizie date.@pippoevai