Il Racing Murcia sogna in grande. Il club andaluso, che milita nella terza divisione spagnola, sfiderà il Levante nel primo turno di Coppa del Re. E la pazza idea è di puntare su Samuel Eto'o, ex attaccante - tra le altre - di Barcellona e Inter. La conferma arriva da Morris Pagniello, presidente del club, intervenuto a Marca: "A quest'ora dico che la possibilità di una firma di Eto'o è del 50%. Settimana prossima vedremo se potremo chiudere, altrimenti abbiamo già un piano B. Sappiamo che la partita contro il Levante è molto importante, è il momento per fare alcune eccezioni".