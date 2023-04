Il ramadan ha scatenato un vero e proprio caos in casa del Nantes. Il tecnico dei francesi Kombouaré ha escluso ieri dalla gara col Reims (persa poi 3-0) Jaouen Hadjam, terzino titolare dei transalpini per essersi rifiutati di interrompere il ramadan, nota pratica seguita dai fedeli alla religione musulmana.



Tutti hanno aderito alla richiesta del proprio allenatore, non l'esterno che si è trovato quindi improvvisamente fuori dalla lista dei convocati. "Non dovrebbero farlo il giorno della partita - la spiegazione di Kombouaré -. Ci si indebolisce troppo. Non siamo davanti ad una punizione, ma qui le regole le faccio io". La scelta del tecnico ha ovviamente scatenato numerose proteste in patria.