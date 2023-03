La 28esima giornata della Ligue 1 si apre a partire dalle 21 con Lione-Nantes.



I padroni di casa allenati da Laurent Blanc e di Houssem Aouar, centrocampista in scadenza e obiettivo di mercato di Milan e Roma, sono in serie positiva da 3 partite e stanno cercando, dopo un periodo negativo, di non mollare la corsa per un piazzamento europeo. Gli ospiti dopo il ko con la Juventus in Europa League sono ripiombati in un loop negativo (3 ko e 1 pari nelle ultime 4) che li ha riavvicinati a solo +6 sulla zona retrocessione.