in Qatar vanno in archivio ed è tempo di novità anche per quanto riguarda ildelle Nazionali. Che, come sempre, regala alcune sorprese.vincitrice del torneo e allafinalista mentre, eliminato nella fase a gironi. L'exploit del Marocco in Qatar gli consegna un balzo in classifica: la nazionale di Regragui si piazza in undicesima piazza, ma chi completa la Top 10? E come si piazza l'Italia?11) Marocco