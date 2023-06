Gentile Procuratore,leggo attonito delle tante manovre ipotizzate o realizzate di calciomercato verso l'Arabia Saudita, un vero e proprio ratto dei migliori talenti della Premier League e dei campionati europei. Bypassando i moralismi sull'ingaggio di Ronaldo e sulle offerte milionarie ad Allegri, si alza un grido di allarme da parte di noi tifosi, voci purtroppo da sempre inascoltate. Che calcio e calciomercato ci dovremo aspettare nei prossimi decenni?!Scrivo, infine, per capire: dovremo abbonarci a nuove piattaforme televisive per non perdere le giocate dei nostri beniamini oppure la moda dell'Arabia si placherà come è stato per il mercato cinese?Marco di Cremona, ma possiamo azzardare nel dire che qualcosa sta davvero cambiando nel calcio. Lo stesso Ronaldo ha affermato che "il calcio saudita è bello" e miglior testimonial di Cristiano non poteva immaginare di avere la Federazione Saudita; va, tuttavia, evidenziato - come tu stesso riferisci - cheche ha ridotto gli slot per gli stranieri, imposto tasse sui costi dei cartellini e calmierato gli stipendi dei calciatori, e tutto questo anche prima del Covid.del cuore, per il calcio europeo e, in generale, per tutto quello che ruota intorno al calciomercato del nostro continente.Ma ora passo la palla agli utenti di calciomercato.com: in che direzione sta andando il calcio saudita? Sarà solo business o potrà diventare un campionato tecnicamente davvero interessante?