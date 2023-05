Prima, poi. E nel mezzo anche, perché di razzismo si parla non solo se la persona offesa è di colore. Il problema sta decisamente sfuggendo di mano, ci sono casi continui e meno mediatici (a Roma contro la Lazio,a La Spezia) sia in questa che nelle scorse stagioni (a Firenze l'anno scorso, e via risalendo fino alla famosa amichevole tra Pro Patria e Milan interrotta danel 2013) e la misura è sempre più colma. Ora anche le principali organizzazioni europea e mondiale,prima di assegnare le prossime manifestazioni internazionali a paesi che hanno tante difficoltà a contenere l'ignoranza e il becerume.Prima ancora di Euro2032, che l'Italia sta cercando di farsi assegnare presentando anche un piano di ristrutturazione degli stadi, ci sono i, che seguiranno quelli centro-nordamericani del 2026. In pole position ci sarebbe la, che però è alle prese con un vero e proprio ciclone scatenato dalla stella del Real Madrid: il brasiliano, continuamente oggetto di ululati razzisti, ha sbottato e attaccato la RFEF e La Liga accusando le omologhe di FIGC e Serie A di menefreghismo in materia. Javier, numero uno della prima divisione iberica, ha contrattaccato battendo sull'assenza del brasiliano agli eventi organizzati per la sensibilizzazione, ma è scivolato sulla classica buccia di banana. Secondo il Times, la. Ecco allora che il presidente federale Luisdel suo collega. Non stupisce la frettolosa marcia indietro del criticatissimo Tebas: "Sono quasi certo che Vinicius vincerà il Pallone d'Oro, per me è sempre stato lui quello in grado di rimpiazzare Messi come stella del nostro campionato". Basterà? Con tutto che il problema non è tanto quello che dice Tebas, ma quello che urlano le persone a pochi metri dai campi di gioco.Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, non ha pestato nessuna mina, ma ha dichiarato che il tema non è stato affrontato durante l'assemblea precedente la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, mentreche era stato espulso in seguito al parapiglia di Torino dopo la rete su rigore alla Juventus e l'esultanza equivocata dall'arbitro. I movimenti calcistici nazionali hanno bisogno di grandi eventi per alimentare la propria crescita, e i grandi eventi richiedono buona pubblicità.Ed è proprio uno dei Paesi più criticati in assoluto per l'inclusività radente lo zero e i continui tentativi di sportwashing che si tiene pronto in caso di nuovi autogol di Spagna e Italia. Del resto,, in forme sempre più articolate, e la sensazione è che le ingenti quantità di denaro a disposizione del Medio Oriente siano sufficienti a fare del