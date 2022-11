La prima sorpresa deiinporta la firma diLa suain una delle partite che promette di entrare diritta nella storia del torneo calcistico più importante., Al-Dawsari e compagni hanno ribaltato i pronostici di mezzo mondo. Anche se chi conosce il Re d’Africa, così com’è soprannominato l’allenatore francese, sa di quali imprese sono capaci le sue squadre.​Classe 1968, la sua vita potrebbe essere il soggetto di un film. E ad interpretarlo potrebbe essere lo stesso bel Hervé, famoso anche per essere stato votato nel 2018 come. Personaggio già ai limiti della leggenda, la vecchia volpe Renard èDopo una modesta carriera da difensore, finita a 29 anni, inizia ad allenare al, in Provenza. Lo stipendio però è quel che è e quindi, con la moglie,. “Sono una persona umile, contrariamente a quanto pensano alcune persone che sono convinte che io abbia una testa grande. Quando allenavo il Draguignan, avevo creato contemporaneamente una piccola impresa di pulizie con mia moglie.So da dove vengo...”, ha detto in un’intervista.Poi la prima avventura estera, a, al Cosco, club cinese allenato dal connazionale, allenatore e santone del calcio africano che lo prenderà sotto la sua ala protettiva e gli farà da mentore. Alla ricerca di un assistente, il famoso "globetrotter" francese aveva ricevuto centinaia di candidature e si era fatto conquistare da Renard. Si tratta del suo trampolino di lancio. Quindi allena i vietnamiti del, prima di tornare a fare il vice di Le Roy sulla panchina del. Allena loe lo porta a traguardi mai raggiunti con laIl titolo fu dedicato ai 18 giocatori zambiani morti in un incidente aereo nell'aprile 1993, l'aereo sul quale viaggiavano precipitò a pochi chilometri da dove si giocava la finale in Gabon. Da ricordare anche il gesto del ct. Non appena ricevuta la medaglia d'oro, se la tolse dal collo per porla a, presidente della Federcalcio dello Zambia scampato alla tragedia.Poi l’Angola e un club in Algeria. Nel 2012 la Francia torna ad interessarsi a lui: allena ilche però, nonostante una furiosa rimonta, retrocede. Quindi la grande chance dellaCi prova ancora in Francia con ilma viene esonerato dopo pochi mesi. Quindi la chiamata delche riporta ai Mondiali dopo 20 anni, prendendosi il lusso di fermare la Spagna. Conl’affermazione più importante sul palco più importante.Iconico in campo e fuori,, fatto di fisicità, grinta, difesa alta e ripartenze veloci. Ct dell'Arabia dal 2019,Anche la sua immagine ne ha alimentato il mito. Sempre in camicia bianca in panchina, un vezzo stilistico e scaramantico. "Questa camicia mi ha sempre portato fortuna, quindi”, ha sottolineato in un’intervista. Vero e proprio sex symbol, si interessa molto della moda e non di rado compare in pubblicità di indumenti e orologi. Prima della gara in conferenza stampa aveva detto: ", di non essere considerati. Io non credo che passeremo il turno, ma siamo qui anche per lottare contro tutti i pronostici.". Ora la sua vittoria sull'Argentina sarà ricordata negli annali.