Nella giornata in cui il calcio italiano riapre gli stadi al 100%,, a cui si aggiunge lo 0-0 tra Milan e Bologna.se escludiamo la debacle del Cagliari a Udine (sconfitto 5-1) e la vittoria del Napoli per 3-1 nel big match contro l’Atalanta. La stagione sta volgendo al termine e i punti, sia per chi si deve salvare sia per chi sta in alto, hanno un peso sempre maggiore.– A differenza di ciò che si potrebbe immaginare,In campionato infatti, le vittorie arrivate grazie all’1-0 sono quattro (con Torino, Fiorentina, Roma, Spezia).La squadra di Stefano Pioli è uscita dal campo percon questo risultato e ormai sembra poter vincere solo così., segnale di grande solidità da una parte ma anche di difficoltà a segnare, evidenziate nel passo falso contro il Bologna.forse meno a sorpresa, è l’altra squadra che per ben sei volte ha vinto 1-0 (l’ultima nella trasferta a Genova contro la Sampdoria). Non è un caso che il momento migliore dei giallorossi coincida con il dato cheDelle squadre di testa,è quella più indigesta a questo particolare risultato, strano da dire dopo che la vittoria più importante della stagione fino ad ora, è arrivata proprio grazie allo 0-1 dell’Allianz Stadium.– Nella lotta per la salvezza, le vittorie “sofferte” spesso fanno la differenza.arrivati in questo modo, non un caso che si ritrovino a sette partite in piena bagarre per non retrocede.invece, ormai lontano dal pericolo retrocessione, è davanti anche alla Juventus in questa statistica, Thiago Motta batte Allegri 5-4.