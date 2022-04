La sconfitta contro l'Inter è un colpo ai sogni di rimonta, anche secondo i bookmaker. La sconfitta della Juventus impatta in modo evidente anche le scommesse sullo scudetto, dopo settimane di progressi continui: rispetto alla scorsa settimana, Allegri e i suoi sono passati da quota 7,00 a quota 12,00 su Planetwin365, per la prima volta in doppia cifra da fine febbraio. L'offerta non è alta come quella dello scorso gennaio, quando la Juve era oltre quota 20,00, ma è ora lontana dal trio di testa, con i nerazzurri a 2,45 seguiti da Milan (2,55) e Napoli (3,00). Ai bianconeri rimane però una chance di rivincita su Inzaghi, che potrebbe incrociare ancora nella finale di Coppa Italia. In attesa delle semifinali contro Milan e Fiorentina, sono proprio i bianconeri la prima scelta sul tabellone del vincente, a 2,05, con l'Inter in questo caso a 3,50 alla pari con il Milan e con la Fiorentina a chiudere a 16,00.