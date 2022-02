Nelle ultime settimane è salito alla ribalta dopo essersi conquistato il posto: da vero e proprio scarto del Real Madrid, Alvaro Odriozola adesso si è conquistato Firenze e la Fiorentina. E le sue prestazioni stanno attirando anche l’attenzione dei Blancos, che dopo Hakimi non vorrebbero farsi scappare l’ennesimo esterno difensivo.



Del futuro del terzino spagnolo ne ha parlato quest’oggi As: il quotidiano iberico, da sempre vicino alle vicende dei Blancos ha confermato che Odriozola tornerà a Madrid. Dalla Spagna quindi sono ridotte al minimo le possibilità che Odriozola possa rimanere alla Fiorentina almeno per un’altra stagione. La Fiorentina come sappiamo, nonostante il prezzo del cartellino che si aggira attorno ai 20 milioni, sarebbe disposta a trattare una cifra per trattenere il giocatore a Firenze.



I Real però sembra aver preso la decisione, ed i motivi della scelta sono chiari: nonostante Carlo Ancelotti, tecnico dei Real, avesse ripetuto più volte l’intenzione di non “richiamare” Odriozola al termine del prestito, il recente infortunio di Carvajal e le prestazioni del terzino con la maglia della Fiorentina hanno fatto si che il suo nome tornasse di moda. I viola sono avvertiti, nel 99% dei casi, Alvaro Odriozola lascerà la Fiorentina e tornerà a vestire la maglia delle Merengues.