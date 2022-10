Il Real Madrid non ha ancora preso una posizione definitiva sul futuro di Brahim Diaz. Il fantasista sta facendo bene al Milan, ma il diritto di riacquisto delle Merengues rimane sempre sullo sfondo. Secondo Ok Diario il club spagnolo sta valutando se esercitarlo e riportarlo a Madrid, oppure se lasciarlo riscattare al Milan e utilizzare l'incasso per finanziare il colpo Bellingham.