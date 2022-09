Il segreto per le punizioni perfette di Modric e Benzema? Eccolo. Il Real Madrid in un video postato sui canali social ha mostrato il meccanismo con cui si allenano coloro i quali provano le punizioni a Valdebebas. Si tratta di un robot rivoluzionario che rispecchia in modo perfetto il comportamento di una vera barriera fatta dai calciatori in campo.