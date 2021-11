Il Real Madrid ha messo gli occhi su Wilfred Ndidi del Leicester. Il centrocampista nigeriano sta impressionando in questo avvio di stagione e avrebbe attirato le attenzioni delle Mereguens. Il 24enne dei Foxies era arrivato in Premier dal Genk per 17 milioni di sterline e ora potrebbe essere ceduto per una cifra vicina ai 60 milioni.