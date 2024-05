Il Real Madrid non vuole la coppa di Campione a Granada: 'Questione di rispetto'

Ilsi gode la vittoria de, ma rimanda i festeggiamenti per il 36esimo titolo nazionale:La prima idea della Lega infatti era di consegnare la coppa di Campione di Spagna per la stagione 2023/24 al Real sabato 11 maggio a Granada, in occasione della partita tra i blancos e gli andalusi (calcio d'inizio ore 18.30), ma questa possibilità ha sbattuto contro le intenzioni dei madridisti che si sono rifiutati "".- Il motivo?, penultimo in classifica con 21 punti dopo 34 giornate di campionato.in seconda divisione (il Maiorca quartultimo ha 11 punti di vantaggio a quattro giornate dal termine) e per questo motivo il Real Madrid di Carlo Ancelotti preferisce non ricevere la coppa davanti a una tifoseria che, probabilmente, dovrà fare i conti con il dolore della retrocessione.

Come rivelato da Marca, da Madrid dicono: "Non ha senso.".- Il caso è già rientrato, perché come da tradizione il club Campione di Spagna riceverà il trofeo nel proprio stadio di casa. Come riferito da As infatti, la Lega ha accolto il pensiero dei blancos e. Domenica mattina invece le merengues, giocatori, staff e dirigenza, porteranno la festa come vuole tradizione in Plaza de Cibeles.

- Nel frattempo, il Real Madrid può regalarsi un altro motivo per festeggiare. Mercoledì 8 maggio, alle 21, al Stantiago Bernabeu si gioca la: si riparte dal 2-2 in Baviera, per la squadra di Ancelotti l'occasione di staccare il pass per la finale di Wembley, in programma il 1° giugno.