Paul Pogba è il primo nome per rinforzare il centrocampo del Real Madid: i Blancos, però, vorrebbero inserire alcune contropartite tecniche per abbassare la richiesta di 150 milioni del Manchester United. Secondo quanto riporta il Times, le Merengues avrebbero individuato tre giocatori etichettati come 'sacrificabili': il primo è Gareth Bale, dato già in uscita dalla capitale e valutato 80 milioni dal Real. Le altre due opzioni rispondono ai nomi di James Rodriguez e Keylor Navas. Il primo non verrà riscattato dal Bayern Monaco ed è seguito anche dal Napoli, il secondo ha già annunciato il suo addio, chiuso dalla concorrenza di Curtois.