Tra i tanti profili che il Real Madrid sta valutando per la difesa, c'è anche Milan Skriniar. Il difensore centrale dell'Inter, come scrivono in Spagna, è finito nel mirino delle Merengues, che vogliono regalarsi un colpo per rinforzare il reparto difensivo nell'immediato ma che sia utile anche per il futuro, visto che Sergio Ramos ha compiuto da poco 34 anni. Kalidou Koulibaly e Dayot Upamecano sono le primissime scelte, ma dietro di loro c'è lo slovacco. Per il quale l'Inter ha le idee chiare.



LA POSIZIONE DELL'INTER - Nessuna offerta, nessun contatto, solo un gradimento del Real per il classe '97 nerazzurro, che l'Inter ritiene importante in vista della prossima stagione, quando, salvo sorprese, non ci sarà Diego Godin, con le valigie in mano, ma non del tutto incedibile. Prima dell'emergenza coronavirus, il giocatore era valutato intorno ai 70 milioni di euro da Marotta e Ausilio, che sono disposti a farlo partire ma solo di fronte a un'offerta irrinunciabile. Che difficilmente qualcuno, al momento, presenterà. Real Madrid compreso.