Brutte notizie per il Real Madrid e per Florentino Perez che ha fatto della riquilificazione del Santiago Bernabeu un vanto a livello internazionale. Proprio i lavori dello stadio costeranno una sanzione economica di 400 milioni di dollari al club spagnolo. Il Tribunale del commercio di Parigi, infatti, ha condannato il club Merengue a risarcire il fondo Mubadala che aveva accettato di finanziare i lavori di ristrutturazione dello stadio e che, successivamente, ha portato il fondo a tirarsi indietro e citare il club in giudizio. Il motivo? Il cambio unilaterale delle condizioni progettuali messo in atto dal club spagnolo.