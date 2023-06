Fino ad oggi erano soltanto idee, indiscrezioni, ma ora il quadro attorno al futuro dell'attacco del Real Madrid si fa sempre più concreto e, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, le Merengues hanno individuato in Lautaro Martinez, bomber dell'Inter, il rinforzo ideale per sostituire Karim Benzema con lo stesso Toro che non direbbe no al trasferimento..