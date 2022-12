Haaland non vestirà la maglia del Real Madrid. Almeno per le prossime stagioni. Il norvegese si trova benissimo con Guardiola e proseguirà la sua avventura al Manchester City. Per questo i Blancos hanno scelto di affondare per Endrick, il piano B per rinforzare il reparto avanzato. Sedicenne, l’attaccante del Palmeiras arriverà a Madrid solo nel 2024: l’affare, secondo Sport, è di circa 40 milioni di euro.