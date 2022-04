É notizia di quest’oggi che il Real Madrid non sembra avere la necessità di riportare a casa Alvaro Odriozola: i Blancos, sotto dettame del Carlo Ancelotti, avrebbero ufficialmente deciso di non puntare su terzino classe '95. Carvajal e Lucas Vasquez convincono il tecnico di Reggiolo che avrebbe scelto di concentrare tutti gli sforzi economici per rinforzare altri reparti. Per tutti questi motivi il terzino di San Sebastian, oggi in prestito alla Fiorentina, dalla prossima estate sarà ufficialmente sul mercato.



IL PREZZO – Nonostante l’importante stagione con la maglia della Fiorentina, in cui il terzino si è rivelato una delle più liete sorprese, il prezzo del suo cartellino, pur rimanendo elevato trattandosi di un difensore, è calato rispetto a quanto pagato dal Real Madrid nell’estate del 2018. Dai 30 milioni iniziali adesso la valutazione si aggira attorno ai 20 milioni e, anche se i rapporti tra i due club sono ottimali, gli spagnoli non sembrano vogliosi di abbassare le pretese: la voglia del club è quella di monetizzare il più possibile dalla sua cessione, come quella di altri giocatori ormai ai margini, per trovare i soldi per fare il grande colpo.



PALLA ALLA FIORENTINA – Dopo mesi di incertezza sul futuro di Odriozola finalmente la situazione è delineata: il futuro del giocatore passa in mano alla Fiorentina. Lo spagnolo si è rivelato uno dei migliori terzini destri degli ultimi 10 anni, dimostrandosi super efficace in attacco ma ordinato anche in fase difensiva, conquistandosi la fiducia di Italiano dopo poche partite. A Firenze si è ambientato molto bene, rivelando di voler lasciare la città solo per una chiamata del Real. La tavola sembra quindi apparecchiata, sta adesso al club gigliato prendere una decisione: da operazioni come questa riusciremo a capire quali siano le reali ambizioni della Fiorentina di Rocco Commisso.