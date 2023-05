Sono ore roventi per la definizione dell'affare Jude Bellingham. Secondo quanto riportato da Sport Bild, nelle prossime ore è atteso a Dortmund José Angel Sanchez, amministratore delegato del Real Madrid, per ultimare la trattativa con il Borussia: sul piatto una cifra superiore ai 100 milioni di euro più bonus, per il centrocampista pronto un contratto di sei anni da 20 milioni di euro a stagione.