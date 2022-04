Il Real Madrid non vuole perdere Marco Asensio e il recente cambio di agente con il passaggio alla scuderia di Jorge Mendes dovrebbe agevolare le trattative per il suo rinnovo di contratto. La scadenza al 30 giugno 2023 aveva fatto ingolosire il Milan che ci stava lavorando e non è escluso che, se l'intesa col Real non dovesse essere trovata, i rossoneri siano comunque la destinazione migliore per l'esterno spagnolo.