Si accende la corsa per Dominik Szoboszlai. Il gioiellino classe 2000 del Salisburgo è un pupillo di Ralf Rangnick che vorrebbe portarlo con sé al Milan. I contatti sono sempre vivi e serrati alla ricerca di una quadratura totale sull'ingaggio, al momento, non così lontana. Ma dal club di via Aldo Rossi c'è grande prudenza su questo obiettivo prioritario:RETROSCENA BOBAN - La storia tra Szoboszlai e il Milan ha radici profonde e dal club si augurano che possa arrivare presto il lieto fine. Esattamente dal mese di gennaio quando Zvonimir Boban andò con forza sul giocatore dopo aver perso la 'battaglia' a favore del Lipsia (sempre lei) per Dani Olmo. L'ex dirigente rossonero aveva in pugno l'accordo con il Salisburgo per 20 milioni di euro ma poi qualcosa non è andato nel verso giusto e Dominik è rimasto in Austria.IRROMPE IL NAPOLI - Sono ore molto importanti per definire il futuro di uno dei talenti più importanti a livello continentale. Che piace molto anche all'estero: Psg, Arsenal ed Hertha Berlino sono in contatto con l'agente Matyas Esterhazy. Ma è il Napoli a essersi mosso con più decisione su Szoboszlai. Nei prossimi giorni, secondo quanto riferito da Sky, è previsto un confronto in città con l'entourage del giocatore per trovare l'accordo. Cristiano Giuntoli e Rino Gattuso hanno messo il nome di Dominik in cima alla lista per rinforzare il centrocampo azzurro e sono pronti a pagare la clausola rescissoria. Il Milan è stato informato e ora deve accelerare le operazioni se non vuole lasciarsi sfuggire un giocatore molto gradito a Ralf Rangnick. La partita è ancora aperta, le sorprese sono dietro l'angolo...