HAN LI QUASI SVIENE - "Io e Gattuso non ci conoscevamo. Mi ha incuriosito il fatto che un grande campione come lui non ha cercato subito la panchina d'oro, ma è andato in situazioni particolari. Pensavo fosse pazzo, ma è un innovatore, per questo l'ho promosso in prima squadra. Com'è andata? Spogliatoi dell'Olimpiakos. Siamo io, Fassone e Han Li. C'è da decidere il futuro di Montella. Dico: "Per me va esonerato". Han Li ribatte: "si, ma chi prendiamo? Non pensare al budget, prendi chi vuoi". Lo guardo: "Io scelgo Gattuso" e quasi sviene".