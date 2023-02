"Quando ha lasciato il Barcellona e c'è stata la possibilità ho parlato con Messi, sono rimasto sorpreso dal suo addio. Ma realisticamente l'Inter non può competere con realtà come il Psg e la Premier League adesso. Economicamente non siamo in grado". Musica e parole di Javier Zanetti, che ha raccontato il retroscena inerente all'estate del 2021: il vice-presidente ha cullato davvero il sogno di portare la Pulce all'ombra della Madonnina.



IL PUNTO - L'ex capitano si è poi soffermato sulla stagione della squadra di Inzaghi: "Potevamo fare di più in campionato, ci manca qualche punto ma fa parte di un percorso che questa squadra sta facendo con grande continuità. Ci sta qualche passo falso in un campionato con tante partite ravvicinate, ma sinceramente vedo sempre la squadra protagonista e che vuole fare la partita per mettere in difficoltà l'avversario di turno, ma che sa anche reagire alle difficoltà. Da anni c'è continuità, alcune critiche sono esagerate".



IL MERCATO - Inevitabile non soffermarsi poi sul mancato rinnovo di Skriniar: "Gli abbiamo proposto il rinnovo entro le nostre possibilità economiche, e lui ha fatto un'altra scelta. Adesso conta metterlo nelle migliori condizioni per farlo rendere al massimo fino a fine stagione. Darmian? E' il simbolo dell'Inter di questa stagione, silenzioso, serio e sempre a servizio della squadra".