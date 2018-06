"Quando arriva Emre Can?". La domanda ricorda ormai quella legata all'arrivo di Paul Pogba da Manchester, anni fa, preso dalla Juventus per zero euro. Sembrava tutto fatto da mesi; eppure, la firma non arrivava mai. Finché l'ufficialità è spuntata in piena estate, mistero risolto. Non è un giallo invece quello che riguarda Emre Can, centrocampista preso dai bianconeri a parametro zero dal Liverpool. Ma perché l'annuncio è stato rinviato più volte? Il racconto nel nostro retroscena video.