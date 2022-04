Il Milan si sta avvicinando al primo grande colpo sul mercato: Divock Origi é vicinissimo a mettere la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero per i prossimi 4 anni. L’attaccante belga ha raggiunto da giorni un’intesa di massima per un ingaggio da 4 milioni di euro bonus compresi e ha messo in stand-by le altre offerte arrivate da club tedeschi e inglesi.



COSA MANCA- La trattativa tra gli agenti di Origi e il Milan sta viaggiando spedita verso la conclusione. Le parti stanno limando gli ultimi dettagli relativi ai bonus e al premio alla firma, poi attenderanno il via libera di Elliot per organizzare, eventualmente, tutti i passaggi che porteranno al nero su bianco. Divock ha già comunicato al Liverpool la sua volontà di non rinnovare il contratto in scadenza a luglio per provare a rilanciare le proprie ambizioni con la maglia rossonera. Il giocatore è entusiasta di questo nuovo progetto, la conversazione telefonica avuta con Maldini ha fatto la differenza.