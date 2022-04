Altra chance per Marko Lazetic che dopo l'esordio in cui subì un infortunio dopo solo 30 minuti, questa volta ha portato a casa 45 minuti di qualità con la Primavera del Milan nella sfida contro i parietà della Juventus. L'attaccante si è messo in mostra con movimenti e un paio di conclusioni, ma anche con l'assist per l'unico gol rossonero di giornata e timbrato da Capone.



Purtroppo per la punta serba al suo ingresso al 45esimo la partita era già ampiamente indirizzata sul 2-0 (gol di Chibozo e Bonetti) diventato poi 3-0 dopo qualche minuto con il diagonale di Turicchia. Il 3-1 di Capone è stato soltanto un lampo nel buio, soprattutto difensivo, dei ragazzi di Federico Giunti che chiudono sconfitti per 4-1 (gol di uno splendido Savona e, di fatto, abdicano nella rincorsa ad un piazzamento Playoff.