Nuova giornata e nuova puntata della soap opera che sta portando il tradimento di Mauro Icardi a Wanda Nara con la China Suarez su tutte le piattaforme mediatiche. A farne da megafono questa volta è stata la trasmissione sudamericana Radio Mitre che ha svelato un dettaglio di una conversazione fra le due bellissime argentine.



Nel corso del programma Resumen Blue de Cada Mañana i protagonisti hanno raccontato che quando ha scoperto del tradimento, Wanda ha cercato nel telefono di Icardi e ha scoperto che c'era stato un incontro tra loro in un albergo di Parigi, dopo una partita. Quindi Wanda ha chiamato la China Suárez e ha detto: "Ho già visto il telefono di mio marito, so tutto, so che vi siete incontrati, ho parlato con lui, ma voglio che tu mi dica, vi siete incontrati?". A quel punto la Suarez avrebbe confessato mettendo però in cattiva luce la punta del PSG: "La verità è questa, ero con tuo marito, ma stai tranquilla che ci sono stati solo baci. Abbiamo provato in un modo, poi in un altro, ma Mauro non ci è riuscito”.