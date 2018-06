Radja Nainggolan è dell'Inter, per i tifosi come per Spalletti non poteva esserci notizia migliore. Ma nell'operazione destinazione Roma è rientrato anche il gioiello della Primavera nerazzurra Nicolò Zaniolo, centrocampista '99 reduce da un'annata a livelli altissimi. Una promessa di primo livello che il ds Ausilio ha provato a tenere fino all'ultimo nei contatti con Monchi: tra diritto di riacquisto, cambi di idee e la percentuale sulla rivendita, ecco com'è andata nel nostro video-retroscena.