apprende la notizia al telefono. . La voce si affievolisce, lo stato d’animo cambia, la risposta si fa attendere qualche secondo: "Mi sta dando un gran dispiacere".fu l’allenatore del, squadra iconica capace di centrare uno storico secondo posto in Serie A, da imbattuta, nellaLa sua avventura incominciò nell'annata, con un gruppo che vinse laper poi chiudere all'ottavo posto la successiva stagione nella massima serie., il "calciatore comunista" - che rivoluzionò il mondo del pallone con il libro Calci e sputi e colpi di testa - fu per un paio di stagioni polmone in campo di quel Grifo. Ai microfoni di Calciomercato.com, ha ricordato il tecnico a cui deve una carriera:Di ciò, gli sarò grato per sempre. Ero un discreto atleta, correvo e mi davo da fare, ma dal punto di vista tecnico non ero granché.La tristezza si mescola ai ricordi, ripercorrendo le prime due annate di quello che poi divenne il"Arrivai in Umbria e al primo anno vincemmo il campionato tra i cadetti, centrando una storica promozione.. Una magia, nessuno credeva in quell’impresa"."Alla fine di quell’esperienza ci fu qualche screzio con il mister, che non intaccò però il nostro rapporto. Andavo spesso sui giornali per questioni politiche emi disse che potevo farne a meno.Ho sempre apprezzato la sua apertura mentale, anche per questo".