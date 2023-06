È il 28 maggio del 1969. Sul pullman che sta portando i giocatori delal Santiago Bernabeu per ladi Amsterdam l'allenatore dei rossoneri Nereo Rocco prende la parola guardando dritto negli occhi i suoi ragazzi. "Sia chiaro: chi stasera rischia di farsela sotto è meglio che rimanga qui sul pullman. Di fifoni stasera non ne abbiamo bisogno".I giocatori del Milan arrivano al Bernabeu, vanno dritti negli spogliatoi e iniziano a prepararsi. Ci sono tutti. Calciatori, massaggiatori e dirigenti.Manca solo una persona.Nereo Rocco ... ancora seduto sul pullman!Sarà una serata indimenticabile nella storia del club rossonero., supportato dai polmoni di Lodetti e Trapattoni, dall'estro di Hamrin e dall'intelligenza calcistica di Sormani.da Cinisello Balsamo che sarà l'autentico incubo degli olandesi.Tre reti, una più bella dell'altra, a consacraree di certo tra i più completi.Forte fisicamente,insuperabile nel gioco aereo, coraggioso al limite della temerarietà e con una caratteristica fondamentale quanto rara: la capacità di calciare con la stessa precisione e potenza con entrambi i piedi.... a tal punto che perfino tanti suoi compagni negli anni si sono chiesti se Pierino fosse un destro naturale o un mancino!conquistata nella ignobile e cruenta partita della Bombonera contro l'Estudiantes di Zubeldia, Bilardo e Veron padre.Per Prati, e non può essere diversamente,Il suo battesimo è in Bulgaria in una partita dall'importanza assoluta. Sono i quarti di finale della Coppa Europa per Nazioni e di fronte c'è la Bulgaria, squadra tostissima e con un fuoriclasse di prima grandezza tra le sue fila come il centravanti Georgi Asparuhov. E quando si sta profilando una sconfitta degli Azzurri per tre reti ad una è proprio Pierino che ad una manciata di minuti dalla fine segnerà il secondo gol degli azzurri che renderà assai più possibile la rimonta nella partita di ritorno al San Paolo di Napoli da lì a due settimane.con un colpo di testa in tuffo letteralmente "a pelo d'erba" che sarà giustamente considerato tra i più belli della storia della nostra Nazionale.Purtroppo la carriera di Pierino in Nazionale non decollerà mai completamente. Il selezionatore azzurro Valcareggi lo considera solo un'alternativa al grande Gigi Riva quando in realtà non solo le caratteristiche dei due sono diverse ma addirittura complementari.Ma d'altronde cosa aspettarsi da uno che non è mai riuscito a far coesistere due dei più grandi campioni del nostro calcio come Rivera e Mazzola?Qualcosa che spezzerà i cuori di milioni di tifosi milanisti... e ne farà felici più o meno altrettanti!Albino Buticchi, presidente dei rossoneri, decide contro il parere di tutti (Nereo Rocco e Gianni Rivera in primis) diPrati viene da una stagione tribolata dove una maledetta pubalgia lo ha costretto ai box per parecchi mesi ... ma si parla di un calciatore di 26 anni che quando è in condizione ha dimostrato di avere pochissimi rivali in Italia e non solo.Si scoprirà solo dopo diversi anni che I debiti di gioco accumulati dall'imprenditore spezzino furono alla base di questa assurda e impopolare scelta.Si scatena una vera e propria asta per il cartellino di "Pierino la peste".che rompe il salvadanaio per assicurarsi le prestazioni e i gol di Prati.. Storia d'amore che nemmeno i tanti infortuni che hanno spesso condizionato le prestazioni di Prati hanno potuto scalfire. La Roma giallorossa che grazie anche ai gol di Pierino, non ha mai smesso di amare quel suo centravanti capellone che dopo ogni rete correva sotto la curva sud con le braccia alzate., segnato tanti gol e soprattutto lasciato un grande ricordo, professionale e umano., mandato dal Milan a "farsi le ossa" come si diceva allora. Una storica promozione in serie B in quella stagione 1965-66 con dieci reti in diciannove partite e una frattura alla tibia durante il percorso..... ma dove l'affetto dei tifosi convinse Prati adella maglia azzurra ... quanti sono quelli come lui che possono dire di essere stati amati ovunque abbiano giocato e che al tempo stesso per la sua umiltà, correttezza e semplicità nessun avversario ha mai "odiato"?