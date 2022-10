: tra campionato e Champions sono nove le vittorie consecutive degli azzurri di, vincenti anche a Cremona (1-4) con rigore dinel finale dopo l’uno a uno di. Otto successi di fila:. Così come il contemporaneoe pure nel girone di Champions alla vigilia del ritorno con l’Ajax che potrebbe significare già il superamento del girone.. Nonostante le difficoltà del primo tempo d’oggi, infatti,Almeno sino ad oggi, si capisce. Ha problemi seri di classifica, questa Cremonese, certo, ma ciò non vuol dire che sia squadra arrendevole o, peggio ancora, rassegnata. Nient’affatto.le ha consegnato, è vero, ma quella che potrebbe sembrare una contraddizione è, invece, una interessante novità, soprattutto se portata in campo da una squadra che sa di dover penare assai per scansare, alla fine, la zona che condanna all’infelicità.. Perché è proprio questo che accade in questo match: la Cremonese si dispone con determinazione ad un tardo pomeriggio di battaglia, ma dal primo attimo di gioco si trova a fare i conti con un Napoli che non molla un centimetro di campo, che trasferisce il pallone con rapidità, che con il moto perpetuo dei suoi giocatori sfugge ad ogni tentativo di marcatura a uomo di chi gli sta di fronte., mentre la Cremonese è costretta a tenersi bassa, compatta, sempre sull’allarme per evitare di lasciare alla squadra di Spalletti un corridoio libero o la giocata buona. Cosa che in verità le riesce pure, grazie soprattutto a due marcature. Quella di Felix che segue come un’ombra Lobotka, regista d’ogni iniziativa azzurra e grazie a, il quale. E, infatti, pur dominando nel possesso e nei tentativi di guadagnare metri, il Napoli alla fine non riesce a “monetizzare” la sua superiorità. E stavolta non c’entra un eccesso di turnover da parte di Spalletti. Non c’entra, perché rispetto alla fantastiche fatiche di Amsterdam,. Normali, invece, gli avvicendamenti Olivera-Mario Rui e Lozano-Politano. Probabilmente è proprio quella ragnatela di Alvini che non concede spazi a “infastidire” il Napoli. A togliergli ogni fantasia di gol. E allora la partita, dopo una traversa di(2’) e un palo di(10’) diventa anche un po’ noiosa. A darle una scossa, però, è il solito. Vero, per trovare un po’ di libertà, per respirare un poco e agganciare qualche buon pallonee appena lo fa cambia il risultato: sterzata in area della Cremonese e Bianchetti imbroglia le sue gambe con le sue. Magari non un fallo intenzionale, masul dischetto e stavolta il tiro è forte e a pelo d’erba. Vincente, insomma, e il Napoli trova un vantaggio che dopo il pari tra Udinese e Atalanta lo proietta ad un primo posto solitario.Rare emozioni, però, in primo tempo – vantaggio azzurro a parte – assai ingessato. Non così il secondo. Più vivo, più vivace e nel quale il Napoli straripa un’altra volta. La prima mossa la fa Alvini: tira via Zanimacchia e va a caccia di attacchi e vivacità con Okereke. E non ha torto. Tra due occasioni incredibilmente sprecare da Jack Raspadori (46’ e 56’) con Radu protagonista, infatti,. Magari un pizzico fortunoso il gol figlio anche d’un rimpallo, ma è il conto che. E, qui, ovviamente, comincia il match delle panchine. Ndombele lascia il posto ae di lì a poco entrano anche Zielinski e Lozano per Politano e Raspadori, mentre la Cremonese replica con Escalante per Felix e poi Con, ovvero, probabilmente al posto dei più pericolosi della squadra.(lasciato tropo solo) non perdona Radu.Con la Cremonese tutta avanti,vola in contropiede e regala il tocco facile a(90+3) e due minuti dopo fanno tutto gli opposti di difesa: da Di Lorenzo ache fa gol di testa pure lui. Sì, il Napoli fa quello che vuole nel secondo tempo e soprattutto nel finale (nel quale perde peròche chissà se ci sarà mercoledì con l’Ajax), ma