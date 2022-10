: Incolpevole sul gol grigiorosso, per il resto non è stato mai costretto a parate impegnative o degne di nota.: Il capitano dirige perfettamente il reparto, mai una sbavatura. Anche se non è stato chiamato ad alcun lavoro straordinario.: parte a bomba e centra una traversa dopo neppure due minuti dal fischio d’inizio. Gestisce sempre bene Dessers ed è incolpevole sul gol del nigeriano.( 37’s.t.: La Cremonese gioca ad una vera sola punta che impegna più Rrhamani che lui. Partita da ordinaria amministrazione.: sempre una garanzia. Amministra senza sforzo ed è impeccabile nei momenti potenzialmente pericolosi a spegnere l’iniziativa avversaria. Fa l’assist del fondamentale gol della svolta(37’s.t.Segna l’ininfluente rete dell’1-4, a tempo ampiamente scaduto. Ma comunque segna): marcato ad uomo da Meitè, fa quello che può. Cerca di creare il più possibile. Non gli riesce nulla di straordinario, ma nell’ordinario nulla da dire.: Fa grande movimento, è sempre pericoloso e fa letteralmente impazzire Ascacibar che non riesce mai a contenere le sue iniziative al punto da costringere Alvini a ridisegnare le marcature.: gioca al posto di Zielinski e lo fa abbondantemente rimpiangere. Dinamismo, ma poca geometria(11’s.t.entra e risolve con il suo gol una partita che il Napoli sembrava non riuscire proprio a vincere fino a quel momento): Va deciso sul dischetto e trasforma il rigore dello 0-1. Poi cala decisamente, ma è il giorno della gloria di altri.( 27’stentra quando ancora il Napoli ‘stentava’ ad imporre il suo gioco. Oggettivamente con lui si è vista un’altra squadra): meno brillante del solito. Si trova nei piedi un’occasione straordinaria ad inizio secondo tempo, ma Radu gli dice no.(27’s.t.segna il gol dell’1-3 chiudendo definitivamente i giochi. Gioca poco, ma è implacabile): Si procura il rigore del momentaneo 0-1 anche se non riesce ad essere ‘letale’ come in altre circostanze. C’è da dire che alla fine, non serve..All.: È il giorno del primato solitario in classifica, ma la Cremonese ha tenuto testa al suo Napoli per tre quarti della partita. Azzecca tutti i cambi che risultano a dir poco letali.